В Уфе подвели итоги рейдов на дорогах за минувшие выходные

В башкирской столице завершились рейдовые мероприятия, в ходе которых госавтоинспекторы проверили более 500 автомобилей.
По информации пресс-службы ОГИБДД по Уфе, за прошедшие выходные дни были задержаны 10 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники ведомства пресекли 132 нарушения ПДД.
Напомним, еженедельные рейды проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения и направлены на профилактику ДТП.
Фото: ГИБДД по РБ