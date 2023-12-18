В Уфе подвели итоги рейдов на дорогах за минувшие выходные

В башкирской столице завершились рейдовые мероприятия, в ходе которых госавтоинспекторы проверили более 500 автомобилей.

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По информации пресс-службы ОГИБДД по Уфе, за прошедшие выходные дни были задержаны 10 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники ведомства пресекли 132 нарушения ПДД.   

Напомним, еженедельные рейды проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения и направлены на профилактику ДТП.

Фото: ГИБДД по РБ  

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