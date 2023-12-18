В Башкирии несовершеннолетняя девочка ждет ребенка от взрослого мужчины

О том, что она беременна, 15-летняя жительница Благовещенска поняла в июне текущего года после того, как вступила в половую связь с мужчиной, 1997 года рождения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Парень задержан. Он полностью признал свою вину и раскаялся.

Известно, что пара планирует пожениться. Они подали заявление в ЗАГС, но им отказали из-за того, что девочке нет и 16 лет.