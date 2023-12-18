Спасатели из Башкирии пришли на помощь водителю в Ростовской области

Спасатели из Башкирии пришли на помощь водителю, который попал в аварию. Это случилось в Ростовской области во время доставки 104-го гуманитарного конвоя в зону проведения спецоперации, рассказал глава госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

Во время движения колонны спасатели обратили внимание на то, что автомобиль Chevrolet Cobalt на повороте слетел в кювет, сбив заградительный металлический столб. Информация об инциденте поступила по рации старшему колонны из ДПС. Колонна поехала дальше, а наши спасатели стали помогать водителю иномарки.

Машину зацепили тросом и вытянули его на дорогу. Водитель не пострадал. Сотрудники службы вернулись в колонну и продолжили путь.