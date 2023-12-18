На Башкирию надвигаются снег и метели

В Башкирии морозы сменятся снегом и метелью. По данным синоптиков Башгидрометцентра, после аномальных холодов температура воздуха приблизится к норме и даже превысит ее.
Так, в начале рабочей недели ночью столбики термометров покажут от -10 до -15, при прояснениях до -20. А днем воздух прогреется до -6, -11 градусов.
Также в метеорологи отмечают, что антициклон будет смещаться на Сибирь, атмосферное давление начнет падать. В западных районах Башкирии пройдет небольшой снег, местами умеренный. Такая интенсивность осадков распространится на большинство районов региона.