На Башкирию надвигаются снег и метели

В Башкирии морозы сменятся снегом и метелью. По данным синоптиков Башгидрометцентра, после аномальных холодов температура воздуха приблизится к норме и даже превысит ее.

Так, в начале рабочей недели ночью столбики термометров покажут от -10 до -15, при прояснениях до -20. А днем воздух прогреется до -6, -11 градусов.