В Башкирии семья добровольца СВО ждёт его скорейшего возвращения с победой

О семье бойца СВО с позывным «Ромео» рассказала корреспондент издания «Уфимские нивы» Оксана Садыкова. Маму добровольца зовут Эльза. С началом спецоперации ее сын и его двоюродный брат отправились «за ленточку».

По словам матери военнослужащего, сын ушел служить по контракту осенью прошлого года, не дождавшись повестки. Сам «Ромео» на уговоры родных остаться, твердо ответил, что он уже все решил. Тогда и мама поняла, что отговаривать сына бесполезно. А спустя год, он приехал в двухнедельный отпуск.

Сын приехал возмужавшим. Сказал, что не пожалел о своём выборе. Много он не рассказывает, только отдельные моменты – чтобы не тревожить меня. Да и характер у него такой – и раньше был немногословным. Выходим на связь каждые 3-4 дня, когда удобно ему, а у меня выходной. Эльза, мать бойца СВО

Сама Эльза трудится в аэропорту, отец добровольца – электрик. Эльза рассказывает, что в их семье почитают традиционные семейные ценности: уважение к старшим, забота о младших.

После окончания 9-го класса, парень поступил в авиационный колледж. Через полтора года его призвали в армию, где он служил в мотострелковых войсках. Этот опыт пригодился ему на передовой.

Вся семья Ромео ждёт скорейшего возвращения сына и его боевых товарищей с победой.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.