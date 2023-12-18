В Башкирии семья добровольца СВО ждёт его скорейшего возвращения с победой

О семье бойца СВО с позывным «Ромео» рассказала корреспондент издания «Уфимские нивы» Оксана Садыкова. Маму добровольца зовут Эльза. С началом спецоперации ее сын и его двоюродный брат отправились «за ленточку».

Фото №1 - В Башкирии семья добровольца СВО ждёт его скорейшего возвращения с победой

По словам матери военнослужащего, сын ушел служить по контракту осенью прошлого года, не дождавшись повестки. Сам «Ромео» на уговоры родных остаться, твердо ответил, что он уже все решил. Тогда и мама поняла, что отговаривать сына бесполезно. А спустя год, он приехал в двухнедельный отпуск.

Сын приехал возмужавшим. Сказал, что не пожалел о своём выборе. Много он не рассказывает, только отдельные моменты – чтобы не тревожить меня. Да и характер у него такой – и раньше был немногословным. Выходим на связь каждые 3-4 дня, когда удобно ему, а у меня выходной.

Эльза, мать бойца СВО

Сама Эльза трудится в аэропорту, отец добровольца – электрик. Эльза рассказывает, что в их семье почитают традиционные семейные ценности: уважение к старшим, забота о младших.  

После окончания 9-го класса, парень поступил в авиационный колледж. Через полтора года его призвали в армию, где он служил в мотострелковых войсках. Этот опыт пригодился ему на передовой.

Вся семья Ромео ждёт скорейшего возвращения сына и его боевых товарищей с победой.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.

Фото: издание «Уфимские нивы»

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