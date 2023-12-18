В Башкирии снижается количество случаев заболевания гриппом и ОРВИ

За минувшую неделю в Башкирии более 29 тысяч человек заболели острыми респираторными инфекциями и гриппом. Из этого числа 42,2% – дети.

Неделей ранее данный показатель был выше на 8,2%. Такие данные приводит Роспотребнадзор по республике.

В ведомстве напомнили, что при появлении первых симптомов гриппа или ОРВИ у ребенка лучше оставить его дома и вызвать врача.