В Башкирии снижается количество случаев заболевания гриппом и ОРВИ

За минувшую неделю в Башкирии более 29 тысяч человек заболели острыми респираторными инфекциями и гриппом. Из этого числа 42,2% – дети.
Неделей ранее данный показатель был выше на 8,2%. Такие данные приводит Роспотребнадзор по республике.
В ведомстве напомнили, что при появлении первых симптомов гриппа или ОРВИ у ребенка лучше оставить его дома и вызвать врача.
Уточняется также, что в случае отсутствия в классе или в учебном заведении более 20% детей с признаками любых респираторных инфекций, администрация образовательной организации вправе принять решение о переводе учащихся на дистанционное обучение либо о приостановлении учебного процесса.