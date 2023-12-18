Около 40 тысяч детей из Башкирии приняли участие в программе школьного туризма

Об этом в своих социальных сетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров. За дав года действия программы в путешествиях по родному краю приняли участие более 50 тысяч школьников. По данным показателям республика занимает второе место по стране.
По словам руководителя республики, только в столице региона побывали почти 19 тысяч учащихся школ. Программу синхронизировали с главными событиями в Башкирии. К примеру, с фестивалями «Китап-байрам», «Айда играть», «Молочная страна» и другими.
Для родителей такие поездки бесплатные, а программа школьного туризма – часть национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», подытожил Радий Хабиров.
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова