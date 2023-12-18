Около 40 тысяч детей из Башкирии приняли участие в программе школьного туризма

Об этом в своих социальных сетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров. За дав года действия программы в путешествиях по родному краю приняли участие более 50 тысяч школьников. По данным показателям республика занимает второе место по стране.

Фото №1 - Около 40 тысяч детей из Башкирии приняли участие в программе школьного туризма

Конечно, мы в первую очередь прислушиваемся к пожеланиям детей из многодетных малообеспеченных семей, участников СВО, ребят с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто достиг успехов в учебе, спорте, творчестве. В целом в путешествие по программе школьного туризма может отправиться любой ученик школ нашей республики, но есть ограничение по возрасту – с 5-х по 9-е классы. Впервые в этом году мы пригласили в поездки по Башкортостану школьников из ЛНР и ДНР.

Радий Хабиров, Глава Башкирии  
Фото №2 - Около 40 тысяч детей из Башкирии приняли участие в программе школьного туризма

По словам руководителя республики, только в столице региона побывали почти 19 тысяч учащихся школ. Программу синхронизировали с главными событиями в Башкирии. К примеру, с фестивалями «Китап-байрам», «Айда играть», «Молочная страна» и другими.

Фото №3 - Около 40 тысяч детей из Башкирии приняли участие в программе школьного туризма

Для родителей такие поездки бесплатные, а программа школьного туризма – часть национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», подытожил Радий Хабиров.  

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова

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