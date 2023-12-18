Около 40 тысяч детей из Башкирии приняли участие в программе школьного туризма

Конечно, мы в первую очередь прислушиваемся к пожеланиям детей из многодетных малообеспеченных семей, участников СВО, ребят с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто достиг успехов в учебе, спорте, творчестве. В целом в путешествие по программе школьного туризма может отправиться любой ученик школ нашей республики, но есть ограничение по возрасту – с 5-х по 9-е классы. Впервые в этом году мы пригласили в поездки по Башкортостану школьников из ЛНР и ДНР.

Радий Хабиров, Глава Башкирии