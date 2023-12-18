Самолет из Уфы не смог приземлиться в Новом Уренгое

Авиаборт из Уфы не смог приземлиться в Новом Уренгое из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.
Самолет произвел посадку в аэропорту Нижневартовска. Воздушные суда из Москвы, Омска и Новосибирска тоже не смогли приземлиться в аэропорту назначения.
По причине отсутствия этих самолетов из аэропорта Новый Уренгой рейсы в Москву и Тюмень тоже задерживаются.
Пассажиры получают все услуги, которые предусмотрены Федеральными авиационными правилами.