Самолет из Уфы не смог приземлиться в Новом Уренгое

Авиаборт из Уфы не смог приземлиться в Новом Уренгое из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.

Самолет произвел посадку в аэропорту Нижневартовска. Воздушные суда из Москвы, Омска и Новосибирска тоже не смогли приземлиться в аэропорту назначения.

По причине отсутствия этих самолетов из аэропорта Новый Уренгой рейсы в Москву и Тюмень тоже задерживаются.