В Башкирии столкнулись автобус и «Лада Ларгус»: пострадал ребенок

Сегодня на Бирском тракте близ поселка Тимашево произошло ДТП. По данным пресс-службы ГИБДД по Башкирии, столкнулись автобус «НефАЗ» и встречный автомобиль «Лада Ларгус».

В момент аварии в салоне автобуса находились 10 пассажиров. Никто из них не пострадал. Известно, что «НефАЗ» двигался по маршруту № 15. Водитель «Лады» и его пассажир – восьмилетний мальчик – госпитализированы.

Сообщается, что ребенок получил серьезные травмы. Спасателям пришлось иммобилизовать ноги и аккуратно извлекать его из машины.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.