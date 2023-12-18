В Учалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП

Сегодня, 18 декабря, произошла смертельная авария на автотрассе Белорецк - Учалы - Миасс. По предварительной информации, столкнулись «Лада Гранта» и «Киа Рио», которая двигалась навстречу.

В пресс-службе ГИБДД по Башкирии уточнили, что за рулем отечественного авто находился водитель, 1941 года рождения. Иномаркой управлял 42-летний местный житель.

Водитель «Лады» скончался на месте до приезда медиков. Водителя «Киа Рио» и его детей – 10-летнего мальчика и 8-летнюю девочку – госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Результаты освидетельствования водителя иномарки показали, что он был пьян: 0,560 мг/л в выдыхаемом воздухе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и представителя других экстренных служб.