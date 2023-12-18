В Башкирии оперативники изъяли более 7000 литров алкоголя

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии установлен факт незаконных производства и реализации спиртосодержащей продукции. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, оперативники отправились по всем точкам одновременно с целью задержать подпольных дельцов.

По предварительной версии, житель Уфы, 1976 года рождения, покупал у своих знакомых в больших количествах спирт и алкогольную продукцию, а потом сбывал это частным лицам или мелким предпринимателям.

В ходе обыска полицейские изъяли более 7000 литров спиртосодержащей жидкости, около 1 млн рублей наличными, 7500 немаркированных пачек табачной продукции и два автомобиля. Предположительно именно на этих машинах перевозили алкоголь.

Сейчас полиция устанавливает сообщников подозреваемого.