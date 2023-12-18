В Башкирии простились с подполковником Андреем Мигуновым, погибшим на СВО

Проводили в последний путь. В селе Красноусольский простились с командиром танкового батальона имени Сергея Зорина, входящего в состав мотострелкового полка «Башкортостан», подполковником Андреем Мигуновым. Траурный митинг посетил глава республики.

Радий Хабиров отметил, что Андрей Павлович внёс огромный вклад в формирование своего подразделения, ещё на этапе боевого слаживания делился боевым опытом с молодыми контрактниками. За плечами Андрея Мигунова служба в Афганистане. Выйдя на пенсию, он уделял время патриотическому воспитанию молодёжи, принимал активное участие в общественной жизни Гафурийского района, в котором пять лет проработал военным комиссаром.

23 мая текущего года офицер подписал контракт и отправился на СВО добровольцем. По словам сослуживцев, подполковник лично выводил танковые экипажи на боевую стрельбу со скрытых позиций. В конце ноября, выполняя приказ, удерживал захваченные рубежи противника, не давая возможности ВСУ подтянуть резервы, тем самым не допустив прорыва. Израсходовав боекомплект, БМП командира попала под массированный удар дронов-камикадзе. Глава Башкортостана выразил соболезнования родным и близким погибшего офицера. Командование полка представило Андрея Мигунова к званию Героя России посмертно. 

Мы сегодня с болью в сердце провожаем одного из командиров нашего мотострелкового полка «Башкортостан». Я читал про обстоятельства его гибели. Он мог не принимать участия в этом бою, но сам принял решение и прикрывал своим танком рубежи, захваченные нашим полком, и не позволил врагу занять наши позиции. Это был сильный и уважаемый человек. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким героя. Прошу администрацию района принять меры по увековечению памяти Андрея Павловича. Спите спокойно, уважаемый комбат, пусть земля будет пухом, вечная вам слава.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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