В Башкирии простились с подполковником Андреем Мигуновым, погибшим на СВО

Мы сегодня с болью в сердце провожаем одного из командиров нашего мотострелкового полка «Башкортостан». Я читал про обстоятельства его гибели. Он мог не принимать участия в этом бою, но сам принял решение и прикрывал своим танком рубежи, захваченные нашим полком, и не позволил врагу занять наши позиции. Это был сильный и уважаемый человек. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким героя. Прошу администрацию района принять меры по увековечению памяти Андрея Павловича. Спите спокойно, уважаемый комбат, пусть земля будет пухом, вечная вам слава.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан