В Башкирии простились с подполковником Андреем Мигуновым, погибшим на СВО

Проводили в последний путь. В селе Красноусольский простились с командиром танкового батальона имени Сергея Зорина, входящего в состав мотострелкового полка «Башкортостан», подполковником Андреем Мигуновым. Траурный митинг посетил глава республики.
Радий Хабиров отметил, что Андрей Павлович внёс огромный вклад в формирование своего подразделения, ещё на этапе боевого слаживания делился боевым опытом с молодыми контрактниками. За плечами Андрея Мигунова служба в Афганистане. Выйдя на пенсию, он уделял время патриотическому воспитанию молодёжи, принимал активное участие в общественной жизни Гафурийского района, в котором пять лет проработал военным комиссаром.
23 мая текущего года офицер подписал контракт и отправился на СВО добровольцем. По словам сослуживцев, подполковник лично выводил танковые экипажи на боевую стрельбу со скрытых позиций. В конце ноября, выполняя приказ, удерживал захваченные рубежи противника, не давая возможности ВСУ подтянуть резервы, тем самым не допустив прорыва. Израсходовав боекомплект, БМП командира попала под массированный удар дронов-камикадзе. Глава Башкортостана выразил соболезнования родным и близким погибшего офицера. Командование полка представило Андрея Мигунова к званию Героя России посмертно.