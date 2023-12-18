Бойцы полка «Башкортостан» прибыли в отпуск из зоны СВО

В Уфу в краткосрочный отпуск из зоны специальной военной операции приехали военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан». По приезде бойцы вместе с советником главы республики по вопросам взаимодействия с военнослужащими Аликом Камалетдиновым отдали честь легендарному комдиву. Это третья партия бойцов из полка, которая приезжает в отпуск.
Конечно, на площади встречали родные и близкие, которые не видели своих героев полгода. Среди них и сыновья, которые и сами на время вернулись из зоны СВО.
Напомним, заключить контракт могут военные в запасе, которые вышли на пенсию, и те, кто уволился после срочной службы по призыву. Есть такая возможность и у неслуживших в армии, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. На военную службу по контракту от рядового до прапорщика включительно принимаются мужчины до 65 лет. По вопросам контрактной службы можно обратиться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, в ближайший офис МФЦ «Мои документы».