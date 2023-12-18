Бойцы полка «Башкортостан» прибыли в отпуск из зоны СВО

Напомним, заключить контракт могут военные в запасе, которые вышли на пенсию, и те, кто уволился после срочной службы по призыву. Есть такая возможность и у неслуживших в армии, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. На военную службу по контракту от рядового до прапорщика включительно принимаются мужчины до 65 лет. По вопросам контрактной службы можно обратиться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, в ближайший офис МФЦ «Мои документы».