В Башкирии открыли музейную экспозицию, посвященную Герою России Борису Дудко

Танковая рота под командованием Бориса Дудко взяла укрепленный район противника, уничтожив вражеские силы. А личный состав представили к ордену Мужества. Экспозиция расположилась в школе №8. Выставлены форма героя, шлемафон, регалии, архивные и личные фотографии. В школе есть и класс, названный в честь Бориса Дудко. Там же в скором времени будет расположен целый музей. Школу также планируют переименовать в честь Героя России.