Делегация из Башкирии приняла участие в съезде «Единой России» в Москве

Делегация из 30 человек из Башкортостана приняла участие в съезде «Единой России» в Москве. Партия единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года.

Глава государства поблагодарил «Единую Россию» за последовательную и надёжную поддержку. Президент отметил, что основные задачи сейчас – укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей. И, конечно, работать на консолидацию общества.

Важнейшей для «Единой России» должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтёрами и ветеранами СВО, уверен Владимир Путин.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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