Делегация из Башкирии приняла участие в съезде «Единой России» в Москве

Делегация из 30 человек из Башкортостана приняла участие в съезде «Единой России» в Москве. Партия единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года.

Глава государства поблагодарил «Единую Россию» за последовательную и надёжную поддержку. Президент отметил, что основные задачи сейчас – укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей. И, конечно, работать на консолидацию общества.