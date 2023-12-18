В Башкирии завершился детский хоккейный турнир на Кубок УФСБ

В Уфе завершился детский хоккейный турнир на Кубок УФСБ России по Республике Башкортостан, приуроченный к 106-летию со дня основания органов госбезопасности России. В течение двух дней за победу боролись шесть команд ребят 2014 года рождения.

Среди участников – уфимский «Салават Юлаев», «Трактор» из Челябинска, «Нефтяник» из Альметьевска, хоккейный клуб «Уфа», «СКА-Армия» из Санкт-Петебурга и «Авангард» из Омска.