В Башкирии наградили «серебряного» волонтёра

С награждения волонтёров началась сегодня еженедельная оперативка под руководством Главы Башкортостана. Наряду с молодыми добровольцами, пусть и удаленно, в онлайн-формате, отметили «серебряного» волонтера.
Валентина Николаевна Арефьева – жительница Туймазов, родилась в 1935 году в Ленинграде. В период блокады ей было всего семь лет. Но она хорошо помнит, как страшно голодала в те годы их семья.
После освобождения Ленинграда переехала в Шаранский район, а позже перебралась в Туймазы. Работала на мясокомбинате, потом в аптеке. После выхода на пенсию ежедневно, безвозмездно помогает по хозяйству местной церкви, постоянно участвует в социальных акциях, митингах, гражданско-патриотических мероприятиях.
Во время пандемии Валентина Николаевна принесла в волонтерский штаб часть своей пенсии на поддержку нуждающихся семей. Пожертвовала деньги и в адрес участников СВО.