В Башкирии отец избивал своих дочерей 6 и 9 лет

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор в отношении 45-летнего местного жителя. Статьи: «истязание, совершенное в отношении несовершеннолетних» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними».

По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, в прошлом году в период с июня по октябрь обвиняемый неоднократно избивал своих дочерей, 6 и 9 лет. Установлено, что бил по разным частям тела. Использовал для этого стрелы для стрельбы из лука, пульт от телевизора, вилки, камни.

В настоящее время девочки проживают со своей матерью и проходят реабилитацию в социальном учреждении.