Ведущие политологи Башкирии рассказали о своих ожиданиях от послания Главы региона

Завтра, 19 декабря, в 10:00 Глава Башкирии Радий Хабиров обратится с ежегодным посланием к Госсобранию республики. Политологи, парламентарии и экономисты поделились собственными ожиданиями от предстоящего послания лидера региона.
Вероятнее всего прозвучат дальнейшие шаги по поддержке участников спецоперации и членов их семей: будут продлены действующие меры, может быть анонсированы какие-то новые. В любом случае, тема СВО будет одной из важнейших во внутренней повестке следующего года. Много внимание уделят вопросам дальнейшего инфраструктурного развития: дороги, ЖКХ, медицина, «социалка». Несмотря на непростой бюджет, на них изыщут деньги, а команда Хабирова должна будет приложить немало усилий, чтобы эти средства потратили эффективно.Ильфат Самситдинов, доцент кафедры экономической теории Уфимского университета науки и технологий
Ожидаем, что в послании Главы республики будет представлено стратегическое видение развития региона на ближайшие 5 лет. Полагаю, что Радий Хабиров расскажет о том, как будет строиться его взаимодействие с Госсобранием. Думаю, что будет уделено внимание предстоящим выборам президента страны, ведь они станут важным политическим событием предстоящего 2024 года.Тимур Гильмияров, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания Башкирии
Думаю, найдут место в послании и вопросы сохранения и развития культурных традиций народов Башкортостана - подлинного сердца Евразии. Предстоящий год - юбилейный для нашей столицы, Уфы. Его мы отмечаем со всей Россией и это также найдёт отражение в послании.Сергей Семенов, ведущий специалист Института этнологических исследований УФИЦ РАН, политолог, кандидат философских наук