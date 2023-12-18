В Уфе открылось пространство для работы предпринимателей и активистов

В этом здании, в этом корпусе, несколько интересных сил будут расположены, насколько нам сегодня рассказали организаторы. Это и сообщество молодых учёных и будущих предпринимателей, и место поддержки талантов. Это означает, что точка находится настолько органично, что она может быть за счет своей сетевой природы усилить вот эти связи коммуникационные.

Антон Артамкин, заместитель начальника отдела развития сети «Точек кипения»