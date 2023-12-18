В Уфе открылось пространство для работы предпринимателей и активистов

Открытие Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ стало ещё ближе. Сегодня в здании прошло первое мероприятие. Состоялось открытие «Точки кипения» – бесплатного пространства для совместной работы предпринимателей и активистов.
Представители московской платформы Национальной технологической инициативы первыми осмотрели помещение, состоящее из нескольких залов, переговорных комнат, мест проведения видеоконференций и зон отдыха. Планируется, что новое пространство будет работать круглосуточно.
Инициатором открытия новой «Точки кипения» выступил Уфимский нефтяной университет. В его стенах и состоялось подписание соглашения с московской компанией. Сотрудничество позволит студентам и преподавателям общаться с бизнесменами, представителями органов власти и вместе реализовывать самые смелые проекты совершенно бесплатно.