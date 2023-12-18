В Уфе открылось пространство для работы предпринимателей и активистов

Открытие Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ стало ещё ближе. Сегодня в здании прошло первое мероприятие. Состоялось открытие «Точки кипения» – бесплатного пространства для совместной работы предпринимателей и активистов.

Представители московской платформы Национальной технологической инициативы первыми осмотрели помещение, состоящее из нескольких залов, переговорных комнат, мест проведения видеоконференций и зон отдыха. Планируется, что новое пространство будет работать круглосуточно.

В этом здании, в этом корпусе, несколько интересных сил будут расположены, насколько нам сегодня рассказали организаторы. Это и сообщество молодых учёных и будущих предпринимателей, и место поддержки талантов. Это означает, что точка находится настолько органично, что она может быть за счет своей сетевой природы усилить вот эти связи коммуникационные.

Антон Артамкин, заместитель начальника отдела развития сети «Точек кипения»

Инициатором открытия новой «Точки кипения» выступил Уфимский нефтяной университет. В его стенах и состоялось подписание соглашения с московской компанией. Сотрудничество позволит студентам и преподавателям общаться с бизнесменами, представителями органов власти и вместе реализовывать самые смелые проекты совершенно бесплатно.

Открытие новой, гораздо большей, чем здесь, на Мира, «Точки кипения» позволит большему количеству ребят и большему количеству проектов внедриться в жизнь.

Олег Баулин, ректор УГНТУ
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