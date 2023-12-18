В Башкирии на ёлочных базарах продают деревья из Зианчуринского района

На ёлочных базарах республики можно найти хвойные деревья из Зианчуринского района. Их доставляют из питомника по выращиванию саженцев, который Руслан Шарипов открыл в 2012 году. Но прибыль с продажи новогодних ёлок начал получать лишь через семь лет.