В Башкирии на ёлочных базарах продают деревья из Зианчуринского района

На ёлочных базарах республики можно найти хвойные деревья из Зианчуринского района. Их доставляют из питомника по выращиванию саженцев, который Руслан Шарипов открыл в 2012 году. Но прибыль с продажи новогодних ёлок начал получать лишь через семь лет.

Как отмечает фермер, хвойные деревья растут медленно, и много факторов влияют на процесс выращивания. Огромное значение имеют погода и качество ухода. Так, если зимой мало снега, то маленькие саженцы часто погибают. Сельчанин активно развивает свой бизнес и планирует часть работы автоматизировать, специальное оборудование поможет выкопать большие хвойные деревья.

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