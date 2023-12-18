Волейбольный клуб «Урал» победил московское «Динамо» в домашнем матче

Первая победа при новом наставнике. Волейбольный клуб «Урал» на домашней площадке оказался сильнее вице-чемпиона страны, в пяти сетах команда из Уфы справилась с московским «Динамо». Хозяева проиграли первые два сета, после чего сумели перевернуть игру.

Самым результативным волейболистом стал диагональный «Урала» Роман Поталюк. Он набрал 28 очков и забил 7 эйсов. Эта победа стала первой для нового главного тренера «Урала» Игоря Шулепова и всего третьей в сезоне для команды. Следующий матч волейболисты «Урала» проведут на выезде против лидера сезона, новосибирского «Локомотива». Встреча состоится 20 декабря.