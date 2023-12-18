В Уфе состоялся турнир по волейболу среди медработников старше 30 лет

В Уфе состоялся республиканский турнир по волейболу среди медицинских работников старше 30 лет, посвящённый памяти профессора Гатауллина. Соревнования проходят второй год подряд. В этот раз за победу боролись 18 команд со всей республики, что на десять больше, чем в прошлом году. Для многих соревнования стали дебютными, а кто-то ранее уже имел опыт выступлений.

Они на своём примере показывают, как вести здоровый образ жизни, регулярные нагрузки способствуют развитию человека и здоровья.

Роберт Иштуков, первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе состоялся турнир по волейболу среди медработников старше 30 лет

Турнир проводится по всем правилам, уровень, конечно, разный, есть кто играет много лет, есть кто впервые, многие впервые начали тренироваться.

Рауль Халфин, председатель Республиканской организации Башкортостана профсоюзов работников здравоохранения Российской Федерации

По итогам соревнований первое место заняла сборная команда здравоохранения Стерлитамака, второе – коллектив БГМУ, а третье – сборная Центральной городской больницы города Сибая. В шаге от медалей остановились волейболисты РКБ имени Куватова.

Мне очень приятно, что его память остаётся, молодые врачи прикасаются к тому, что он делал и рекомендовал, традиции соблюдаются.

Камиль Ганцев, доктор медицинских наук
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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