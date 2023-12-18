В Уфе состоялся турнир по волейболу среди медработников старше 30 лет

В Уфе состоялся республиканский турнир по волейболу среди медицинских работников старше 30 лет, посвящённый памяти профессора Гатауллина. Соревнования проходят второй год подряд. В этот раз за победу боролись 18 команд со всей республики, что на десять больше, чем в прошлом году. Для многих соревнования стали дебютными, а кто-то ранее уже имел опыт выступлений.