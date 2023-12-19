В Башкирии простились с командиром танкового батальона Андреем Мигуновым

Мы сегодня с тяжелым сердцем провожаем одного из самых авторитетных командиров этого полка, Мигунова Андрея Павловича. Я читал обстоятельства его гибели. Он мог не принимать участие в этом бою. Но он сам принял решение, хотя он командир танкового батальона. Он помог нашим ребятам прорвать оборону и долго удерживать, пока наши другие батальоны закреплялись. Это был действительно очень сильный, очень уважаемый человек. И для нас это огромная боль и утрата.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан