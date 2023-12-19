В Башкирии простились с командиром танкового батальона Андреем Мигуновым

В селе Красноусольский в последний пусть проводили командира танкового батальона имени Сергея Зорина, входящего в состав мотострелкового полка «Башкортостан», подполковника Андрея Мигунова. Проститься с героем приехал глава республики. Радий Хабиров вручил вдове офицера орден генерала Шаймуратова, присвоенный Андрею Павловичу посмертно, и поручил местным властям увековечить имя военнослужащего. 

Добрый, но уставший взгляд. И отеческая забота о каждом своём бойце. Таким мы впервые увидели и навсегда запомнили командира танкового батальона с позывным «Скиф». За плечами подполковника Андрея Мигунова был огромный боевой опыт, офицер прошёл Афганистан и внёс личный вклад в формирование своего подразделения. Поэтому и не отсиживался в штабе, всегда отправлялся на передовую вместе с бойцами.

Задача одна – боевая стрельба по цели. Выезжаем в составе рабочего танка, БМП для поддержки и антидроновая группа.

  позывной «Скиф»

В зоне СВО основу танкового батальона полка «Башкортостан» составляют самые современные российские танки Т-90М «Прорыв». Подразделение воюет на передовой Краснолиманского направления. Сослуживцы Андрея Мигунова говорят, что под его командованием экипажи всегда успешно выполняли поставленные боевые задачи, разбивали опорные пункты, живую силу, бронетехнику противника, не позволяли ВСУ подвезти резервы. 27 ноября подполковник принял свой последний бой. Израсходовав весь боекомплект, его БМП попала под удар дрона-камикадзе.

Фото №1 - В Башкирии простились с командиром танкового батальона Андреем Мигуновым

Мы сегодня с тяжелым сердцем провожаем одного из самых авторитетных командиров этого полка, Мигунова Андрея Павловича. Я читал обстоятельства его гибели. Он мог не принимать участие в этом бою. Но он сам принял решение, хотя он командир танкового батальона. Он помог нашим ребятам прорвать оборону и долго удерживать, пока наши другие батальоны закреплялись. Это был действительно очень сильный, очень уважаемый человек. И для нас это огромная боль и утрата.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров подписал указ о присвоении подполковнику Мигунову ордена генерала Шаймуратова посмертно. Награду он вручил вдове офицера.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»

Есть такая профессия – Родину защищать. Честь, отвага, мужество, честность и справедливость – то, что было с ним всегда. Папа – человек с большой буквы. Добрый, отзывчивый, старался всегда всем помочь. Никогда не боялся правды, был прямолинейным. Помогал всем.

Кристина Мигунова, дочь Андрея Мигунова

А ещё Палыч, как его называли сослуживцы-афганцы, очень любил детей, не только своих. И вернувшись со спецоперации, мечтал продолжить работу по патриотическому воспитанию молодёжи, развивать детский спорт в Гафурийском районе, где он пять лет проработал военным комиссаром. Эти планы непременно будут осуществлены в память об Андрее Мигунове. Глава Республики Радий Хабиров дал поручение местным властям увековечить имя своего земляка. А решением командования полка «Башкортостан» подполковник Андрей Павлович будет представлен к званию Герой России посмертно.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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