В Башкирии простились с командиром танкового батальона Андреем Мигуновым

В селе Красноусольский в последний пусть проводили командира танкового батальона имени Сергея Зорина, входящего в состав мотострелкового полка «Башкортостан», подполковника Андрея Мигунова. Проститься с героем приехал глава республики. Радий Хабиров вручил вдове офицера орден генерала Шаймуратова, присвоенный Андрею Павловичу посмертно, и поручил местным властям увековечить имя военнослужащего.
Добрый, но уставший взгляд. И отеческая забота о каждом своём бойце. Таким мы впервые увидели и навсегда запомнили командира танкового батальона с позывным «Скиф». За плечами подполковника Андрея Мигунова был огромный боевой опыт, офицер прошёл Афганистан и внёс личный вклад в формирование своего подразделения. Поэтому и не отсиживался в штабе, всегда отправлялся на передовую вместе с бойцами.
В зоне СВО основу танкового батальона полка «Башкортостан» составляют самые современные российские танки Т-90М «Прорыв». Подразделение воюет на передовой Краснолиманского направления. Сослуживцы Андрея Мигунова говорят, что под его командованием экипажи всегда успешно выполняли поставленные боевые задачи, разбивали опорные пункты, живую силу, бронетехнику противника, не позволяли ВСУ подвезти резервы. 27 ноября подполковник принял свой последний бой. Израсходовав весь боекомплект, его БМП попала под удар дрона-камикадзе.
Радий Хабиров подписал указ о присвоении подполковнику Мигунову ордена генерала Шаймуратова посмертно. Награду он вручил вдове офицера.
А ещё Палыч, как его называли сослуживцы-афганцы, очень любил детей, не только своих. И вернувшись со спецоперации, мечтал продолжить работу по патриотическому воспитанию молодёжи, развивать детский спорт в Гафурийском районе, где он пять лет проработал военным комиссаром. Эти планы непременно будут осуществлены в память об Андрее Мигунове. Глава Республики Радий Хабиров дал поручение местным властям увековечить имя своего земляка. А решением командования полка «Башкортостан» подполковник Андрей Павлович будет представлен к званию Герой России посмертно.