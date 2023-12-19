Награждение волонтеров и поддержка бойцов СВО: итоги оперативки с Радием Хабировым

Детская поликлиника в Баймаке должна открыться до Нового года, а вопросы деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений на территории республики межведомственная комиссия рассмотрит в феврале. Сегодня об этом говорили на оперативном совещании правительства под руководством Главы Башкортостана. Но одной из центральных тем остаётся поддержка бойцов и их семей.

Теперь близкие родственники участников спецоперации при посещении госпиталей в Москве могут разместиться в Полпредстве Башкортостана.

С награждения волонтеров началась сегодня еженедельная оперативка. Наряду с молодыми добровольцами, пусть и удаленно, в онлайн-формате, отметили «серебряного» волонтёра. Валентина Николаевна Арефьева – жительница Туймазов, родилась в 1935 году в Ленинграде. В период блокады ей было всего семь лет. Но она хорошо помнит, как страшно голодала в те годы их семья. После освобождения Ленинграда переехала в Шаранский район, а позже перебралась в Туймазы. Работала на мясокомбинате, потом в аптеке. После выхода на пенсию ежедневно, безвозмездно помогает по хозяйству местной церкви, постоянно участвует в социальных акциях, митингах, гражданско-патриотических мероприятиях. Во время пандемии Валентина Николаевна принесла в волонтерский штаб часть своей пенсии на поддержку нуждающихся семей. Пожертвовала деньги и в адрес участников СВО.

Валентина Николаевна, долгих лет жизни и крепкого Вам здоровья, и мы все вас благодарим за ваше доброе сердце и помощь людям. Будьте здоровы! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сейчас в Полпредстве уже есть первые жильцы, они приехали в Москву навестить ветеранов СВО, которые находятся на лечении или реабилитации. Койко-место выделяется бесплатно и при наличии свободных номеров. Решить вопрос с жильем в столице России поручил Радий Хабиров после визита в госпиталь имени Бурденко. Всего же разработано 39 мер поддержки бойцов и их семей, в том числе бесплатный проезд и питание для студентов и школьников, санаторно-курортное лечение, древесина по льготной ставке. Во всех муниципалитетах есть социальные координаторы, курсирует так называемый поезд помощи.

Каждые две недели мы собираемся с нашими коллегами в рамках Межведомственной комиссии по поддержке семей специальной военной операции, всё детально обсуждаем и при необходимости вносим соответствующие коррективы. Огромную помощь в нашей работе оказывает республиканский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» и наши социальные координаторы. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Дети участников СВО, а также подростки из Луганской и Донецкой народных республик наряду с ребятами из многодетных семей смогли отправиться в разные экскурсионные туры по республике. Это стало возможным благодаря программе «Школьный туризм».

Многие из тех, кто участвовал в этой программе – это практически 50 тыс. наших детей. Впервые было путешествие по Республике Башкортостан, и надо отметить, что, конечно же, важными является в этом году особенно охват детей из малообеспеченных семей. Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

А вот представителям некоторых компаний, деятельность которых связана с недропользованием, предстоит держать ответ перед законом. На предприятии «Альт-Инвест» трудились граждане Украины. Заседание Межведомственной комиссии под руководством Радия Хабирова пройдёт в феврале. Но меры примут ещё до нового года.

Давайте на следующей неделе под моей подписью отправим письмо прокурору нашей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан