В Башкортостане прошла акция «Спаси рыбок»

В Аургазинском районе прошла акция «Спаси рыбок». Экоактивисты вышли на лёд водоёмов, чтобы пробурить лунки для доступа кислорода подводным обитателям. А чтобы вода не замерзала, сооружали так называемые снежные муравейники.

Волонтёр очищает озеро, выпускает мальков рыбы. Каждый день любители зимней рыбалки собираются у водоёма в Аургазинском районе. Сюда приезжают даже удильщики из соседних окраин.

Как всегда, с наступлением зимы появляется угроза для жизни подводных обитателей. Во-первых, не хватает кислорода, во-вторых, выделяющийся со дна озера газ сероводород отравляет рыбу. Решение проблемы – прорубание лунок. Если раньше помощь подводным обитателям оказывали рыбаки, то сегодня к работе подключаются волонтеры.

Рамиль Асылов обучил рыбному промыслу и сына. Подросток не впервые участвует в спасательной операции.