В Башкортостане открылась резиденция Кыш Бабая

Она находится в Ишимбайском районе – у подножия горы Торатау, в деревне Шихан. На центральной улице можно сфотографироваться с башкирским Дедом Морозом, получить сладкое угощение, перекусить и покататься на лошадях и санях.

В резиденцию Кыш Бабай приехал на санях, запряженных не оленями. Кучер управлял башкирской лошадью. Едва успевая, догонял белый медведь, зверь арктический, но уже в местной национальной одежде.

Гостей в башкирской юрте Кыш Бабай и его внучка Кархылыу встречают башкирской речью. А песню про ёлочку вместе с гостями поют, подыгрывая на курае.

Здесь сказочные персонажи будут жить до конца новогодних праздников: поздравлять детей и взрослых и обменивать конфеты на стихотворения и песни.