В Башкирии водитель накопил 250 тысяч рублей штрафов ГИБДД

Накануне в Уфе госавтоинспекторы остановили автомобиль «Форд Фокус» для проверки документов в рамках профилактической операции «Должник».
По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, 28-летний автовладелец систематически нарушал правила дорожного движения. Как выяснилось, он накопил 64 штрафа ГИБДД. Кроме того, у водителя имеется задолженность в рамках иных исполнительных производств на общую сумму около 250 тысяч рублей.
Судебные приставы оформили соответствующие документы и отправили автомобиль на специализированную автостоянку для принудительного исполнения.
Фото: ГИБДД по РБ