В Башкирии водитель накопил 250 тысяч рублей штрафов ГИБДД

По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, 28-летний автовладелец систематически нарушал правила дорожного движения. Как выяснилось, он накопил 64 штрафа ГИБДД. Кроме того, у водителя имеется задолженность в рамках иных исполнительных производств на общую сумму около 250 тысяч рублей.