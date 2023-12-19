Глава Башкирии рассказал о планах на Год семьи

2024 год в России признан Годом семьи. В рамках послания Главы Башкирии к депутатам Государственного Собрания Радий Хабиров рассказал о планах республики.

Глава региона отметил, что социальная сфера – это всегда приоритет. Число многодетных семей в республике увеличилось на четверть. Теперь Башкирия первая в Приволжском федеральном округе и седьмая по России по количеству семей с тремя и более детьми.