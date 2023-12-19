В Башкирии на проблему «фонящих» дорог направят 5 млрд рублей

С этого года мы начали свой проект, который называется «фонящие дороги». Направили на него 4 млрд рублей. Вижу, что это начинание люди приняли особенно тепло. Увеличим финансирование программы в следующем году до 5 млрд.

Радий Хабиров, Глава Башкирии