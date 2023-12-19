В Башкирии на проблему «фонящих» дорог направят 5 млрд рублей

Сегодня, 19 декабря, состоялось Послание Главы Башкирии к депутатам Государственного Собрания. Радий Хабиров рассказал об успехах в 2023 году и поделился целями на 2024.

Фото №1 - В Башкирии на проблему «фонящих» дорог направят 5 млрд рублей

Так, в прошедшем году Башкирия поставила рекорд по финансированию строительства и ремонта дорог. А в наступающем году на проблему «фонящих» дорог будет направлено 5 млрд рублей.

С этого года мы начали свой проект, который называется «фонящие дороги». Направили на него 4 млрд рублей. Вижу, что это начинание люди приняли особенно тепло. Увеличим финансирование программы в следующем году до 5 млрд.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

В 2024 году начнется реконструкция участка трассы Р-240 от Стерлитамака до Зиргана с расширением его до четырёх полос. Завершается строительство автодороги Бирск-Тастуба-Сатка, продолжается увеличение пропускной способности трасс М-5 и М-7.

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