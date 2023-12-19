В Башкирии супруги помогли многодетной матери купить отопительный котел

В Иглинском районе пара помогла многодетной матери. Семья профинансировала покупку котла. Когда в республику пришли сильные морозы, дома у Регины Галяутдиновой из Новоиглино замёрзли трубы, она пригласила сантехника Рината Мугаллимова. Пока мастер чинил их, он рассказал о женщине из Новокубово, которая в одиночку воспитывает шестерых детей.

У семьи сломался котел, она не могла поставить новый из-за финансовых трудностей. Регина Галяутдинова прониклась этой историей, ведь у нее самой четверо детей. Она позвонила мужу, и тот предложил оплатить оборудование.