В Уфе прошла мусульманская выставка Halal Planet

В уфимском «Арт-квадрате» прошла мусульманская выставка Halal Planet. На площадке были представлены современные исламские бренды из Башкортостана и других регионов.

Это как Дубай в миниатюре или как семейный восточный праздник. Гости могли увидеть и приобрести любую продукцию. Арабские платья и современные деловые костюмы, парфюмерия, халяльные десерты, картины с арабской каллиграфией.