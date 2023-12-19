В Башкирии снизилась смертность на дорогах

Сегодня, 19 декабря, в рамках Послания Главы Башкирии к депутатам Государственного собрания Радий Хабиров поделился итогами уходящего 2023 года.
В республике удалось за пять лет снизить смертность на дорогах на 25%. Это результаты транспортной реформы и активного внимания к безопасности дорожного движения.
Также в рамках данной сферы было закуплено 1388 автобусов, а в 2024 году ожидается поставка ещё 230 транспортных средства. В ближайшие годы ожидается модернизация трамвайной сети в южной части Уфы. Планируется проложить и отремонтировать около 40 км путей и закупить 60 новых трамваев.