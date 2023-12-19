В Башкирии снизилась смертность на дорогах

Сегодня, 19 декабря, в рамках Послания Главы Башкирии к депутатам Государственного собрания Радий Хабиров поделился итогами уходящего 2023 года.

В республике удалось за пять лет снизить смертность на дорогах на 25%. Это результаты транспортной реформы и активного внимания к безопасности дорожного движения.

Сейчас контроль за скоростным режимом на наших трассах обеспечивают 1827 современных комплексов. Мы в лидерах в стране по этому показателю. С прошлого года реализуем проект энергоэффективного освещения дорог. Заменяем дорожные знаки, устанавливаем барьерные и пешеходные ограждения, светофоры. В результате всех этих мер смертность на дорогах республики снизилась за пять лет на 25%. Считаю это огромным достижением последних лет, но нам есть еще над чем работать.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Также в рамках данной сферы было закуплено 1388 автобусов, а в 2024 году ожидается поставка ещё 230 транспортных средства. В ближайшие годы ожидается модернизация трамвайной сети в южной части Уфы. Планируется проложить и отремонтировать около 40 км путей и закупить 60 новых трамваев.

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