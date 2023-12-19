В Башкирии снизилась смертность на дорогах

Сейчас контроль за скоростным режимом на наших трассах обеспечивают 1827 современных комплексов. Мы в лидерах в стране по этому показателю. С прошлого года реализуем проект энергоэффективного освещения дорог. Заменяем дорожные знаки, устанавливаем барьерные и пешеходные ограждения, светофоры. В результате всех этих мер смертность на дорогах республики снизилась за пять лет на 25%. Считаю это огромным достижением последних лет, но нам есть еще над чем работать.

Радий Хабиров, Глава Башкирии