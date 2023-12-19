На передовой СВО служит разведчик из Башкирии

В мае этого года 37-летний боец с позывным «Борода» отправился добровольцем на Донбасс. Попал в полк «Алга». Недавно он прибыл в краткосрочный отпуск. С ним побеседовал корреспондент издания «Туймазинский вестник» Эмиль Мусин.

Военнослужащий уже дважды заключал контракт – оба в спецназе МВД. О том, чтобы уйти на передовую думал с первых дней СВО. Окончательное решение принял после того, как на фронте погиб его друг. Прошел подготовку в учебном центре, а оттуда – в разведроту.

Боец рассказывает, что во время отдыха военнослужащие устраивают большую стирку либо выезжают в город в магазин военторга: у кого-то тактические перчатки износились, кому-то нужен легкий бронежилет взамен стандартного.

По словам воина, сейчас на фронте очень нужны тепловизоры, приборы ночного видения и коптеры, которые позволяют быть на полшага впереди врага. Но на обеспечение не жалуется: из Башкирии регулярно приходят гуманитарные конвои – привозят доски, бензогенераторы, хобы и многое другое.

С конца октября атаки ВСУ стали вялыми, я бы сказал, истеричными. Враг сдается целыми взводами – сейчас это ободранные, испуганные, голодные люди. Однако артиллерия ВСУ по-прежнему работает интенсивно. Боец СВО, позывной «Борода»

Рассказал воин и про взаимовыручку в полку «Алга». В конце октября его ранило в ногу. Машину подгонять было слишком опасно. Сослуживцы дотащили мужчину в тыл на носилках, сменяя друг друга.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.