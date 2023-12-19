Башкортостан-2030: как будет жить республика будущего

Глава Башкортостана Радий Хабиров озвучил традиционное Послание перед башкирскими депутатами. В нем – фундаментальные направления движения региона на ближайшие годы. Меры поддержки участников СВО, социальная сфера, образование и многое другое.

Редакция bash.news собрала в один материал основные смыслы Послания Радия Хабирова Госсобранию – Курултаю Республики Башкортостан.

Как изменилась жизнь в стране и республике

В мире обострились противоречия, имеющие глубокие исторические корни, нашей стране не оставили другого выбора. Вновь российские воины вынуждены были взять в руки оружие. Самые главные герои сейчас находятся на передовой. Именно они решают судьбу России. Всем миром мы должны работать на победу. Республика помогаем участникам СВО, их семьям в режиме единого окна. На постоянной основе работают различные центры поддержки, филиал фонда “Защитники Отечества”. В этой работе участвует весь регион. Так, например, более 100 колонн гумконвоя от Башкортостана уже направлены в зону специальной военной операции.

О патриотическом воспитании молодежи

В парке “Патриот” на данный момент допризывную подготовку прошли почти 5000 школьников. Скоро откроются еще 3 филиала парка в Баймакском, Кигинском, Стерлибашевском районах. Тысячи наших земляков награждены различными орденами, а 7 уроженцев Башкортостана удостоены звания Героя России.

О программе развития Башкортостана до 2030 года

Несмотря на мрачные прогнозы, Россия достойно держит удар. Об этом два дня назад на съезде “Единой России” заявил Владимир Путин. Мы мыслим стратегическими задачами и формируем программу до 2030 года. Благодаря ответственному труду жителей Башкортостана уходящий год стал для нас успешным.

Об успехах развития социальной сферы

Вопрос в этой области, который волнует многих, – демография. Следующий год в России объявлен Годом семьи. Это подчеркивает наши неизменные приоритеты. За 10 лет число многодетных семей увеличилось на четверть, до 59 тысяч. Мы первые по этому показателю в ПФО и седьмые в России. Также выше среднего показателя по стране находится республиканский уровень рождаемости. Более 230 тысяч семей с детьми пользуются льготами.

О развитии системы здравоохранения

Здравоохранение стало доступным. Это способствует сокращению смертности от заболеваний. Продолжительность жизни выросла и превысила 73 года, и это, конечно, не такой большой срок. На особом контроле – лекарственное обеспечение. Принято решение о запуске новой программы модернизации здравоохранения Уфы – на нее заложено 8 миллиардов рублей с охватом 118 объектов. В следующем году на эту программу будет направлено еще 500 миллионов рублей. В 43 муниципалитетах установлены новые ФАПы в количестве 80 штук, офисы врачебной практики, девять врачебных амбулаторий. В ближайшее время начнет работать Центр детской онкологии и гематологии в Уфе.

О зарплатах врачей в Башкортостане

С этого года терапевты, педиатры и врачи общей практики, которые решили работать в сельской местности, начали получать выплаты в размере 3 миллионов рублей.

О развитии науки в Башкортостане

Мировые эксперты говорят, что рывок делают те страны, которые вкладываются в образование и науку. Благодаря поручениям Президента страны наше образование получило большое финансирование. 7,6 млрд рублей направлено на модернизацию школ, более 1 миллиарда рублей привлечено в рамках проекта «Профессионалитет» для укрепления материально-технической базы колледжей. Построены 48 детских садов, 42 школы, создано более 20 тысяч мест для школьников и 9000 – для дошкольников. По федеральной программе отремонтировано 140 зданий школ, из них 103 – сельских. Сейчас благодаря этой программе сельские школы становятся комфортными.

О грантах молодым ученым

Увеличено до 150 число грантов молодым сельским учителям, учреждены премии победителям и лауреатам республиканского конкурса «Педагог года», 10 грантов по 1 миллиону рублей для колледжей, 50 грантов лучшим педагогам детских садов. Удвоено число грантов преподавателям и мастерам производственного обучения.

Наш Евразийский НОЦ продвигает свои инновационные разработки. Мы стали первыми, кто реализует проект межвузовского кампуса. Здесь будут современные лаборатории, перспективные исследования. Наши ребята должны заниматься исследованиями в Башкортостане. Благодаря грантам улучшат свои жилищные условия 63 молодых учёных, 236 пройдут стажировки в лучших вузах России и дружественных стран.

О школах креативных индустрий в Башкортостане

Башкортостан первым реализует проект “Придумано в России”. Первая школа креативных индустрий открыта в Стерлитамаке, а совсем недавно и в Уфе. В следующем году на очереди Сибай.

О школьном туризме

Хорошо идет программа “Школьный туризм”. Более 50 тысяч детей открыли для себя республику. В будущем начнется работа над проектом студенческого туризма, соответствующие поручения были даны Министерству туризма.

О старшем поколении

В Башкортостане становится больше долгожителей, не забывают власти и о представителях старшего поколения. Проект “Башкирское долголетие” – лучшая из социальных практик. Самое популярное направление – туризм, в котором в путешествие по республике и за ее пределы отправились уже 30 тысяч человек. 1500 человек в следующем году поедут в Беларусь, разработаны туры в Абхазию, Москву, Санкт-Петербург.

О туристическом потоке

В прошлом году Башкортостан посетили более 2 миллионов человек, в этом году число туристов выросло ещё на 20 процентов. Регион вошел в тройку самых популярных в ПФО, а по востребованности курортов – в число лидеров в стране. В туристическую отрасль привлечено рекордное федеральное финансирование – почти 1,5 миллиарда рублей.

О новых музеях в регионе

В этом году начата работа над Евразийским музеем кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Это будет комплекс мирового уровня. К 270-летию Салавата Юлаева будет создан историко-мемориальный комплекс. Новой точкой притяжения становится Воскресенский медеплавильный завод. Будет продолжено строительство кемпингов, придорожного сервиса.

О развитии спорта в Башкортостане

Отдельное внимание – спорту. По темпам строительства спортивных сооружений регион входит в число лидеров. Это Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой, Центр гимнастики, открыты новые ФОКи. По-прежнему в каждом районе планируется открыть свой собственный бассейн. В Октябрьском на днях сдается новый комплекс ледовой арены. В следующем году в Уфе откроются центры борьбы, фехтования и гребного слалома. Для победителей соревнований учреждены специальные стипендии. Поддержка коснется при этом не только спортсменов, но и их тренеров.

2024 год будет знаковым для любителей спорта. Уфа примет участников форума “Россия – спортивная держава”. Это большая честь и признание заслуг наших спортсменов.

О качестве жизни в Башкортостане и новых проектах

Качество жизни в регионе с каждым годом растет. Благоустроено 800 пространств и 326 территорий, отремонтировано более 8000 подъездов. Программа “Башкирские дворики” – одна из самых популярных в республике. Правда, реальность внесла свои коррективы в виде ковида и СВО, поэтому сделано по этой программе меньше, чем было запланировано.

Республика успешно реализует проекты в Уфе и Нефтекамске. Речь идет о проекте “Южные ворота”, строительстве очистных сооружений в Нефтекамске. Готовится проект моста от “Меги” до Кузнецовского затона. Отдельную благодарность Радий Хабиров выразил федеральному правительству за весомую поддержку.

О строительстве нового жилья и обманутых дольщиках

В прошлом году преодолена отметка в 3 миллиона квадратных метров жилья. Теперь ориентир – 4 миллиона. В ближайшие дни окончательно будет решена проблема обманутых дольщиков. Кстати, за последние годы были восстановлены права более 10 тысяч таких граждан.

Большая задача на сегодня – реализация индивидуального жилищного строительства. В связи с этим планируется старт программы “Башкирский домик”. До 1 апреля концепция этой программы будет проработана.

Ускоренными темпами идет к финалу программа по переселению граждан из аварийного жилья. Однако эта проблема стоит очень остро. Башкортостану вместе с Правительством России надо об этом думать дальше. С 2019 года региону удалось расселить 8400 человек из помещений площадью 105 тысяч квадратных метров. Все целевые показатели превышены, но проблема все еще стоит достаточно остро.

О развитии дорожной системы

Восточный выезд вышел на финишную прямую, через два месяца он будет открыт. Трасса М-12 в Башкортостане откроется через год. В течение двух лет будут отремонтированы все пострадавшие в ходе строительства трассы местные дороги. Под реконструкцию попадет трасса Р-240 от Стерлитамака до Зиргана с расширением до 4 полос.

С этого года начат проект “Фонящие дороги”, на него направлено 4 миллиарда рублей. Люди принимают эту программу очень тепло, в следующем году на нее выделят 5 миллиардов рублей.

О транспортной реформе

Продолжается транспортная реформа. За последние 5 лет приобретено 1388 автобусов, в следующем году ожидается поставка еще 230 автобусов.

Новую жизнь вдохнут в трамвайную систему Уфы. В столице регионе отремонтируют 40 километров трамвайный путей и закупят порядка 60 трамваев.

За скоростной режим сейчас отвечает порядка 2000 комплексов фиксации нарушений. Все деньги, которые поступают от штрафов, тут же направляются на развитие дорожной сети. В этом году это порядка 3 миллиардов рублей.

О международном сотрудничестве

Усилена работа с Беларусью, Узбекистаном, Кыргызстаном, ОАЭ и другими дружественными странами. Особенно успешна дружба с Беларусью. На подъеме отношения с Казахстаном. Идет сотрудничество не только в экономической, но и в культурной сфере. Четверть товарооборота приходится на Китайскую народную республику.

О санкционном давлении на Башкортостан

Всем стало понятно, что санкции не могут сдержать движение вперед. Рост промышленного производства составил 6,7%. Инвестиции выросли на 6,4%. У Башкортостана четвертое место в рейтинге инвестиционного климата, а по некоторым показателям регион и вовсе прочно закрепился в числе лидеров.

О заработной плате

По итогам 9 месяцев реальная заработная плата увеличилась на 11,8%. У нас очень низкий уровень безработицы – 0,2%. По числу обученных граждан по программе “Содействие занятости” мы в числе лидеров.

О предстоящем юбилее Уфы

Республике предстоит ответственный год. Будет уделено особое внимание Уфе. Настоящим подарком станут Восточный выезд, обновленные поликлиники, новый Театр кукол. Состоится много концертов, фестивалей, выставок. В столице республики все должно быть образцовым – это лицо Башкортостана. Именно в юбилейный год Уфе нужно уделить особое внимание.

О миссии следующего года

Следующий год Глава Башкортостана предложил назвать Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.

По его словам, власти исходили из следующей мысли: если что-то полезное сделаем в этих рамках – уже хорошо. Радий Хабиров попросил парламентариев очень хорошо поработать над нормативно-правовой базой. Минздрав должен проанализировать всё: меры реабилитации, цифровизацию и так далее. Руководитель республики подчеркнул, что за год можно успеть сделать многое.

О байстве и кумовстве

Глава региона отдельно остановился на главном принципе башкирской политики.