В Башкирии 12-летняя девочка получила серьёзные травмы в ДТП
18 декабря в
Дюртюлинском районе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Стали известны
подробности случившегося.
На автодороге
Нефтекамск-Уфа водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и
допустил наезд на столб. В аварии пострадал 28-летний парень за рулём и
12-летняя пассажирка.
Как сообщает
ИА «Башинформ», девочка получила многочисленные травмы и находится в тяжёлом состоянии
на ИВЛ. Из районной больницы её экстренно доставили в Уфу.
Как мне известно, у нее в школе заболел живот. Мама вызвала дочери такси — произошла авария. В связи с этим дорожным происшествием возникает масса вопросов: возбуждено ли уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), по факту ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок, получивший многочисленные травмы; будет ли дана правовая оценка действиям водителя такси и компании-перевозчика; с какой целью умалчивается, что в ДТП с участием такси пострадал несовершеннолетний ребенок?