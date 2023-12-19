В Башкирии 12-летняя девочка получила серьёзные травмы в ДТП

18 декабря в Дюртюлинском районе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Стали известны подробности случившегося.

Фото №1 - В Башкирии 12-летняя девочка получила серьёзные травмы в ДТП

На автодороге Нефтекамск-Уфа водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и допустил наезд на столб. В аварии пострадал 28-летний парень за рулём и 12-летняя пассажирка.

Как сообщает ИА «Башинформ», девочка получила многочисленные травмы и находится в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Из районной больницы её экстренно доставили в Уфу.

Как мне известно, у нее в школе заболел живот. Мама вызвала дочери такси — произошла авария. В связи с этим дорожным происшествием возникает масса вопросов: возбуждено ли уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), по факту ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок, получивший многочисленные травмы; будет ли дана правовая оценка действиям водителя такси и компании-перевозчика; с какой целью умалчивается, что в ДТП с участием такси пострадал несовершеннолетний ребенок?

Виль Тухватуллин, правозащитник
7eget
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»