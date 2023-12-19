В Башкирии 12-летняя девочка получила серьёзные травмы в ДТП

Как мне известно, у нее в школе заболел живот. Мама вызвала дочери такси — произошла авария. В связи с этим дорожным происшествием возникает масса вопросов: возбуждено ли уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), по факту ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок, получивший многочисленные травмы; будет ли дана правовая оценка действиям водителя такси и компании-перевозчика; с какой целью умалчивается, что в ДТП с участием такси пострадал несовершеннолетний ребенок?

Виль Тухватуллин, правозащитник