Жительницы Башкирии приготовили пастилу для бойцов СВО

Жительницы села Кабаково приготовили пастилу для солдат, участвующих в специальной военной операции. Педагогический коллектив местного лицея закупил для этого 100 кг яблок. Порядка 40 человек трудились несколько дней.

Спонсорскую помощь оказали предприниматели Олеся Аминева и Сарабек Абдуллоев. Пастилу готовили по традиционному рецепту. Яблоки нарезали, варили с небольшим добавлением сахара и протирали через сито. После сушки сворачивали аккуратно в трубочки.