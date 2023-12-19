Жительницы Башкирии приготовили пастилу для бойцов СВО

Жительницы села Кабаково приготовили пастилу для солдат, участвующих в специальной военной операции. Педагогический коллектив местного лицея закупил для этого 100 кг яблок. Порядка 40 человек трудились несколько дней.
Спонсорскую помощь оказали предприниматели Олеся Аминева и Сарабек Абдуллоев. Пастилу готовили по традиционному рецепту. Яблоки нарезали, варили с небольшим добавлением сахара и протирали через сито. После сушки сворачивали аккуратно в трубочки.
Всего получилось 20 упаковок лакомства. В будущем женщины хотят делать пастилу из других фруктов и ягод.