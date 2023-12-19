Журнал «Башкортостан кызы» отмечает 55-летие

На страницах издания печатаются художественные произведения, написанные женщинами-писателями и поэтессами. Наряду с материалами о женском здоровье, психологии супружеской жизни, воспитании детей, уроков рукоделия, публикуются статьи о различных сферах жизни, в том числе и о социально-политических переменах. Кроме того, в журнале отражается жизнь башкир, проживающих и за пределами республики.