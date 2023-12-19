Боец батальона Салавата Юлаева посетил коррекционную школу-интернат в Уфе

Боец добровольческого батальона им. Салавата Юлаева посетил уфимскую коррекционную школу-интернат. Замкомандира находится сейчас в отпуске и первым делом решил навестить учеников. С ними он знаком по письмам и талисманам, которые ребята отправили в его роту.

Встреча состоялась на уроке мужества. Боец с позывным «Симба» поделился со школьниками чувствами, которые охватывают его и каждого бойца каждый раз, когда они получают весточки-приветы от родных или незнакомых им детей, написанные от души, с пожеланиями скорейшей победы. Солдат рассказал им о любви к Родине, служебном долге и героях России. У школьников была возможность задать вопросы участнику СВО.