В Уфе прошел гала-концерт ТВ-конкурса «Башкорт йыры»

Имена, открытые «Башкорт йыры». В Уфе в 13-й раз прошел гала-концерт телевизионного конкурса. В этом году свои заявки на проект отправили более 100 человек, из них отобрали 20.
Исполнительское мастерство вокалистов «Башкорт йыры – 2023» оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли народные артисты Башкортостана Рустам Гиззатуллин и Азамат Тимеров, заслуженная артистка республики Лилия Биктимирова. Конкурс проходил в три этапа: участники представили на суд жюри и телезрителей эстрадную, народную и ретро-песни в своём исполнении.
Гран-при получил солист Башкирского театра оперы и балета, лауреат различных конкурсов Айтуган Вальмухаметов. Телевизионную версию гала-концерта смотрите на телеканале БСТ в новогоднюю ночь.