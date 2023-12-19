Ансамбль танца им. Гаскарова представит балет-сказку «Двенадцать месяцев»

Ансамбль танца имени Гаскарова представит маленькому зрителю новую постановку. Творческий коллектив поставил балет-сказку «Двенадцать месяцев» по пьесе русского писателя Самуила Маршака. В нём артисты переплели современную хореографию с народными танцами.

Знаменитая советская сказка в новой зарисовке. Современная хореография с народным искусством – это новшество для гаскаровцев. В таком амплуа творческий коллектив еще не был замечен зрителями.

Для балета-сказки «Двенадцать месяцев» были заново созданы красочные костюмы, записана музыка. Проект был реализован за полгода, а работа над идеей велась около двух лет. Спектакль включает в себя как традиционные народные танцы, так и современную хореографию.