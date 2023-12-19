В Уфе ученики коррекционной школы выполнили нормативы ГТО

В Уфимской коррекционной школе-интернате №13 ребята с ограниченными возможностями здоровья выполнили нормативы ГТО. Мероприятие удалось организовать благодаря клубу развития физической культуры и спорта «Изгелек» под эгидой проекта «Самбо без границ». Его реализуют благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов.