В Уфе ученики коррекционной школы выполнили нормативы ГТО

В Уфимской коррекционной школе-интернате №13 ребята с ограниченными возможностями здоровья выполнили нормативы ГТО. Мероприятие удалось организовать благодаря клубу развития физической культуры и спорта «Изгелек» под эгидой проекта «Самбо без границ». Его реализуют благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов.

В течение года школьники с ограниченными возможностями здоровья бесплатно тренировались. Своего рода проверкой стал тест на нормы ГТО, пройти его помогли специалисты центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

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