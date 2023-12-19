В районе Башкирии полностью сгорел дом и все надворные постройки

Сильный пожар произошел в Нуримановском районе Башкирии в деревне Усть-Салдыбаш. Дом общей площадью 32 квадратных метра сгорел дотла. Как рассказали родственники 61-летнего хозяина дома, все строения загорелись поздно ночью.

Сообщается, что пожар начался в сарае, затем вспыхнули остальные надворные постройки: баня, летний домик. Потом загорелся и сам дом. Мужчина выбежал из дома в чем был. Известно, что погорелец жил один, супруга скончалась три года назад.

По предварительной версии, в сарае замкнуло проводку. Установлено, что сообщение о пожаре поступило поздно. Кроме того, ближайшая добровольная пожарная дружина находится в 9 км от деревни. Ситуация усложнялась тем, что были плохие дорожные условия, гололед и метель.

На тушение пожара приехали пожарные села Красный Ключ, а также добровольные пожарные команды с автоцистернами Новокулевского и Байгильдинского сельсоветов.

Сгорели дом, дощатая веранда, бревенчатый сарай, бревенчатая баня и бревенчатая летняя кухня с мансардой.