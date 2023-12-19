Стало известно, когда в Уфе откроются ледовые городки

Уфа активно готовится к предстоящим новогодним праздникам. В администрации столицы рассказали, когда откроются ледовые городки.
21 декабря:
Парк «Кашкадан» в 14:00 (Жукова, 31);
22 декабря:
Перед Дворцом спорта в 12:00 (Зорге, 41);
Перед Уфимской детской филармонией в 16:30 (проспект Октября, 33);
Площадь перед Дворцом культуры «Моторостроитель» в 17:00 (улица Машиностроителей, 10/1);
сквер «Юнармейцев» в 17:00 (ул. Мубарякова);
площадь перед парком «Волна» в 17:00 (микрорайон Затон);
площадь перед Нагаевским домом культуры в 17:00 (с. Нагаево, ул. Советская, 13/1).
23 декабря:
Парк Демского района в 17:00 (улица Островского, 21/1) и открытие резиденции Деда Мороза в вагоне-музее;
24 декабря:
Открытие резиденции уфимского Деда Мороза и центральной столичной елки на площади имени Ленина в 16:00.
26 декабря:
Открытие городского парка на площади имени Серго Орджоникидзе в 12:00 (ул. Первомайская, 14);
Площадь перед домом культуры «Ядкарь» в 17:00 (ул. Лесозаводская, 1а).