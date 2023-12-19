В Башкирии в серьёзном ДТП покалечился ребёнок

18 декабря на Бирском тракте произошла крупная авария. Стали известны подробности ДТП.

Фото №1 - В Башкирии в серьёзном ДТП покалечился ребёнок

На трассе столкнулись пассажирский автобус и «Лада Ларгус». В пассажирском транспорте №15 находились 10 человек – среди них пострадавших нет. 65-летнего водителя легкового авто и 8-летнего пассажира госпитализировали. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей.

По данным Управления гражданской защиты, ребёнок сильно кричал, когда специалисты производили деблокирование. Мальчик получил многочисленные травмы и был госпитализирован в больницу №17. Водители доставили в больницу №13. По неустановленной информации, мужчина приходится ребёнку дедушкой.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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