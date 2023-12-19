В Башкирии мужчина получил ожоги, пытаясь ликвидировать пожар

18 декабря в Благовещенске произошёл крупный пожар. Подробности рассказали в МЧС региона.
Вечером на улице Окружной загорелась крыша бани. Экстренные службы на место происшествия прибыли за 9 минут. Уже через 17 минут открытое горение было ликвидировано.
55-летний мужчина попытался самостоятельно потушить возгорание, но получил ожоги I-II степени ладоней правой кисти. От госпитализации пострадавший отказался. Причина случившегося устанавливается, однако, по предварительной информации, огонь возник из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Фото: МЧС по РБ.