В Башкирии мужчина получил ожоги, пытаясь ликвидировать пожар

18 декабря в Благовещенске произошёл крупный пожар. Подробности рассказали в МЧС региона.

Вечером на улице Окружной загорелась крыша бани. Экстренные службы на место происшествия прибыли за 9 минут. Уже через 17 минут открытое горение было ликвидировано.