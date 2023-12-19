В России в новогодние праздники не будет масочного режима

Необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов, - все это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких в период от вирусов. Многие люди до сих пор этим пренебрегают, поэтому необходимо пересмотреть отношение к защите себя и окружающих от вирусным инфекций. В регионах России завершается иммунизация населения против гриппа. Всего привито почти 78 млн человек.

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора