В России в новогодние праздники не будет масочного режима

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о мерах предосторожности в предстоящие новогодние праздники.
Так, заболеваемость гриппом и ОРВИ по стране продолжает расти. По сравнению с предыдущей неделей показатель вырос на 6,5%. В 41 регионе страны показатели заболеваемости превышают среднероссийские.
В России не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул, однако стоит не забывать о правилах личной профилактики.