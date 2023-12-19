В России в новогодние праздники не будет масочного режима

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о мерах предосторожности в предстоящие новогодние праздники.

Фото №1 - В России в новогодние праздники не будет масочного режима

Так, заболеваемость гриппом и ОРВИ по стране продолжает расти. По сравнению с предыдущей неделей показатель вырос на 6,5%. В 41 регионе страны показатели заболеваемости превышают среднероссийские.

В России не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул, однако стоит не забывать о правилах личной профилактики.

Необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов, - все это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких в период от вирусов. Многие люди до сих пор этим пренебрегают, поэтому необходимо пересмотреть отношение к защите себя и окружающих от вирусным инфекций. В регионах России завершается иммунизация населения против гриппа. Всего привито почти 78 млн человек.

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора
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