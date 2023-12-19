Жители Башкирии смогут понаблюдать за звездопадом

Жители Башкирии смогут понаблюдать за активностью метеорного потока «Урсиды». Об этом сообщает пресс-служба Уфимского планетария.
С 17 по 26 декабря Земля проходит через рой частиц, которые сброшены кометой 8Р/Tuttle при её периодических приближениях к Солнцу. Частицы со скоростью 32 км/сек влетают в атмосферу Земли и сгорают, образуя метеорный поток.
Пик своей активности он достигнет перед рассветом 23 декабря. В этом году наблюдению «Урсид» помешает растущая Луна. За 4 дня до полнолуния она будет видна всю ночь и зайдет в половине шестого утра.
Фото: Уфимский планетарий.