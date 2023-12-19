В Башкирии пьяный водитель въехал в здание колледжа

Инцидент произошел сегодня утром в Мелеузе на улице Октябрьской. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Предварительно установлено, что водитель, 1999 года рождения, не справился с управлением автомобилем «Шкода Октавиа», врезался в металлический забор, а затем въехал в здание колледжа.

В результате аварии никто не пострадал. По результатам освидетельствования водителя алкотестер показал наличие 0.800 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, парень ездил без страховки.

Составлены административные материалы. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.