В Башкирии пьяный водитель въехал в здание колледжа

Инцидент произошел сегодня утром в Мелеузе на улице Октябрьской. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
Предварительно установлено, что водитель, 1999 года рождения, не справился с управлением автомобилем «Шкода Октавиа», врезался в металлический забор, а затем въехал в здание колледжа.
В результате аварии никто не пострадал. По результатам освидетельствования водителя алкотестер показал наличие 0.800 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, парень ездил без страховки.
Составлены административные материалы. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.
Фото: ГИБДД по РБ