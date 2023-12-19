Итоги года и новые задачи: основные темы Послания Радия Хабирова Госсобранию Башкирии

Выполнение задач спецоперации, поддержка жителей в тылу и укрепление экономики. Вот три ключевых пункта, реализация которых будет приоритетом в следующем году. Об этом Радий Хабиров рассказал в тексте послания к Государственному Собранию. Глава республики много говорил об итогах развития региона, а также о новых программах, которые будут реализовывать в ближайшем будущем.
Итоги года можно обозначить ключевым тезисом. Несмотря на мрачные прогнозы, республика, как и страна в целом, не только достойно держит удар, но и крепнет, двигаясь вперед. На подъем экономики работают все отрасли. Взять хотя бы промышленность: рост производства в этом году составил почти 7%. И такая же прибавка по инвестициям. Их общий уровень уже приближается к 600 млрд рублей – суммы, о которых еще совсем недавно и не могли мечтать.
Достижения в экономике тянут за собой социальную сферу. За 10 лет в республике на четверть увеличилось число многодетных семей, ну а уровень рождаемости выше, чем во многих других регионах. Еще один рекорд поставили в этом году: самая высокая за всю историю Башкортостана средняя продолжительность жизни – выше 73 лет. Это прямое следствие модернизации системы здравоохранения: открыты сотни новых ФАПов и десятки поликлиник.
Беспрецедентное финансирование получила система образования. Только на модернизацию школ направлено более 7,5 млрд рублей. Свыше млрд – на развитие колледжей. Растет количество и сумма грантов для преподавателей. Ну а флагманом науки стал созданный Евразийский НОЦ.
Не забывают и о старшем поколении. Проект «Башкирское долголетие» признан одной из лучших социальных практик в стране. За три года он объединил более 250 тысяч представителей старшего поколения. Самым популярным направлением стал туризм. К слову, за последние годы значительно выросла привлекательность и узнаваемость региона.
Башкортостан по праву стал одним из спортивных центров страны. Как за счет спортсменов, так и строящихся объектов. Центры спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина, борьбы, фехтования и гребного слалома – все это готовится к открытию. При этом власти не снимают с себя обязательств по созданию в каждом районе хотя бы одного бассейна и крытого ледового катка.
Ну и конечно, большой блок в послании главы был посвящен теме спецоперации. Радий Хабиров выразил признательность как самим бойцам, так и всем жителям, которые им помогают. С СВО связаны и две основные задачи на будущий год. Первая – помощь военнослужащим на линии соприкосновения, вторая – работа с ветеранами и их близкими в тылу. В общей сложности на эти цели выделено более 4,5 млрд рублей. Конечно, реализация первых двух поставленных задач невозможна без крепкой экономики. Укрепление экономики – третья основная поставленная цель. Основные аспекты, как и прежде, – развитие экономики, импортозамещение и создание высоких технологий.
Правительство совместно с предприятиями определит проекты технологического прорыва, которые затем будут поддерживать в рамках госпрограммы. Активно развивать будут и особые экономические зоны. «Алга», кстати, признана лидером в стране по реализации импортозамещающих проектов. В этой части, например, активно развивают отрасль беспилотных систем. Основная задача на следующий год – сформировать гражданский рынок по их применению.
Аграриям обещают продлить на ближайшие три года нулевую ставку по единому сельхозналогу. Кроме того, возобновят программу реализации доходогенерирующих проектов для сельхозкооперативов, в том числе по продвижению брендов фермерской продукции с национальным колоритом. Ну и с учетом дефицита куриного мяса и яиц правительству поручено сформировать программу развития птицеводства.
Следующий год для республики и страны во многом знаковый. Пройдут выборы президента, главы республики, юбилей столицы, а также крупнейшие форумы на территории Башкортостана. Радий Хабиров также предложил объявить 2024-й Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим появляется еще одна задача – сделать так, чтобы такие люди жили в республике достойно и не чувствовали себя обделёнными.