Итоги года и новые задачи: основные темы Послания Радия Хабирова Госсобранию Башкирии

Выполнение задач спецоперации, поддержка жителей в тылу и укрепление экономики. Вот три ключевых пункта, реализация которых будет приоритетом в следующем году. Об этом Радий Хабиров рассказал в тексте послания к Государственному Собранию. Глава республики много говорил об итогах развития региона, а также о новых программах, которые будут реализовывать в ближайшем будущем.

Итоги года можно обозначить ключевым тезисом. Несмотря на мрачные прогнозы, республика, как и страна в целом, не только достойно держит удар, но и крепнет, двигаясь вперед. На подъем экономики работают все отрасли. Взять хотя бы промышленность: рост производства в этом году составил почти 7%. И такая же прибавка по инвестициям. Их общий уровень уже приближается к 600 млрд рублей – суммы, о которых еще совсем недавно и не могли мечтать.

Мы четвёртые в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, первые – по числу промышленных кластеров, вторые – по объёму промышленной ипотеки и числу объектов газозаправочной инфраструктуры. В целом все направления, отрасли существенно влияют на подъём нашей экономики. По итогам года мы ожидаем роста валового регионального продукта на 3,2 процента. Он достигнет 2,3 трлн рублей. Будем и дальше работать так же. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Достижения в экономике тянут за собой социальную сферу. За 10 лет в республике на четверть увеличилось число многодетных семей, ну а уровень рождаемости выше, чем во многих других регионах. Еще один рекорд поставили в этом году: самая высокая за всю историю Башкортостана средняя продолжительность жизни – выше 73 лет. Это прямое следствие модернизации системы здравоохранения: открыты сотни новых ФАПов и десятки поликлиник.

В ближайшее время начнёт принимать маленьких пациентов Центр детской онкологии и гематологии в Уфе. В следующем году уже завершим реконструкцию зданий Республиканского кардиоцентра, откроем там мощнейший хирургический корпус. Введём также поликлиники в Кармаскалах и Кушнаренково, хирургический корпус в Учалах. Завершим реконструкцию республиканского реабилитационного и образовательного центра «Салют». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Беспрецедентное финансирование получила система образования. Только на модернизацию школ направлено более 7,5 млрд рублей. Свыше млрд – на развитие колледжей. Растет количество и сумма грантов для преподавателей. Ну а флагманом науки стал созданный Евразийский НОЦ.

Мы стремимся к тому, чтобы наши лучшие ребята поступали в башкирские университеты, занимались исследованиями здесь. Из бюджета республики на прямые меры поддержки науки ежегодно направляем 500 млн рублей. Благодаря нашим грантам в этом году улучшат свои жилищные условия 63 молодых учёных, 236 пройдут стажировки в лучших вузах России и дружественных стран. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не забывают и о старшем поколении. Проект «Башкирское долголетие» признан одной из лучших социальных практик в стране. За три года он объединил более 250 тысяч представителей старшего поколения. Самым популярным направлением стал туризм. К слову, за последние годы значительно выросла привлекательность и узнаваемость региона.

В прошлом году Башкортостан посетили более 2 млн человек, в этом году число туристов выросло ещё на 20 процентов. Мы вошли в тройку самых популярных регионов Приволжского округа, а по востребованности курортов – в число лидеров в стране. Привлекли в туристическую отрасль рекордное федеральное финансирование – почти 1,5 млрд рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан по праву стал одним из спортивных центров страны. Как за счет спортсменов, так и строящихся объектов. Центры спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина, борьбы, фехтования и гребного слалома – все это готовится к открытию. При этом власти не снимают с себя обязательств по созданию в каждом районе хотя бы одного бассейна и крытого ледового катка.

Для поощрения спортсменов и тренеров, добившихся побед на престижных чемпионатах, мы, одни из немногих в стране, учредили специальные государственные стипендии. Сейчас их получают 73 спортсмена и тренера. Увеличили размер выплаты с 600 тысяч до 1 млн рублей в рамках проекта «Сельский тренер». В 2024 году запустим проект «Городской тренер». Следующим этапом станет открытие училища олимпийского резерва, где будем растить новое поколение чемпионов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ну и конечно, большой блок в послании главы был посвящен теме спецоперации. Радий Хабиров выразил признательность как самим бойцам, так и всем жителям, которые им помогают. С СВО связаны и две основные задачи на будущий год. Первая – помощь военнослужащим на линии соприкосновения, вторая – работа с ветеранами и их близкими в тылу. В общей сложности на эти цели выделено более 4,5 млрд рублей. Конечно, реализация первых двух поставленных задач невозможна без крепкой экономики. Укрепление экономики – третья основная поставленная цель. Основные аспекты, как и прежде, – развитие экономики, импортозамещение и создание высоких технологий.

Правительство совместно с предприятиями определит проекты технологического прорыва, которые затем будут поддерживать в рамках госпрограммы. Активно развивать будут и особые экономические зоны. «Алга», кстати, признана лидером в стране по реализации импортозамещающих проектов. В этой части, например, активно развивают отрасль беспилотных систем. Основная задача на следующий год – сформировать гражданский рынок по их применению.

Нашими производителями БПЛА запланирован выпуск в следующем году 4 тысяч единиц разных типов беспилотных авиационных систем и комплексов. К 2030 году подготовим более 2 тысяч квалифицированных специалистов и создадим для них рабочие места. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Аграриям обещают продлить на ближайшие три года нулевую ставку по единому сельхозналогу. Кроме того, возобновят программу реализации доходогенерирующих проектов для сельхозкооперативов, в том числе по продвижению брендов фермерской продукции с национальным колоритом. Ну и с учетом дефицита куриного мяса и яиц правительству поручено сформировать программу развития птицеводства.